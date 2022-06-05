Бэйл: я не буду извиняться перед Украиной за победу сборной Уэльса

Капитан сборной Уэльса форвард Гарет Бэйл поделился ожиданиями от финального матча квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Украины.

«Как бы ужасно это ни звучало, я не буду извиняться, если мы одержим победу над сборной Украины. Это футбол, и это турнир, на который мы тоже хотим попасть», — цитирует Бэйла Sky Sports.

Сборная Украины в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 обыграла Шотландию. Встреча в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Финальный матч между Украиной и Уэльсом пройдёт 5 июня в 19:00 мск.

Ранее бывший футболист сборной Уэльса Барри Хоун поделился ожиданиями от финального матча квалификации с командой Украины.