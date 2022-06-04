Экс-игрок сборной Уэльса — о матче с Украиной: это не Евровидение

Бывший футболист сборной Уэльса Барри Хоун поделился ожиданиями от финального матча квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Украины.

«Это не песенный конкурс «Евровидение». Места на чемпионате мира не определяются всенародным голосованием. Считаю, что мы поступим правильно. На этот раз я уверен в результате», — цитирует Хоуна Mirror.

Сборная Украины в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 обыграла Шотландию. Встреча в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Финальный матч между Украиной и Уэльсом пройдёт 5 июня.

Ранее Александр Зинченко прокомментировал победу в полуфинале квалификации над Шотландией.