Экс-игрок сборной Уэльса — о матче с Украиной: это не Евровидение

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Бывший футболист сборной Уэльса Барри Хоун поделился ожиданиями от финального матча квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Украины.

«Это не песенный конкурс «Евровидение». Места на чемпионате мира не определяются всенародным голосованием. Считаю, что мы поступим правильно. На этот раз я уверен в результате», — цитирует Хоуна Mirror

Сборная Украины в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 обыграла Шотландию. Встреча в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Финальный матч между Украиной и Уэльсом пройдёт 5 июня.

Ранее Александр Зинченко прокомментировал победу в полуфинале квалификации над Шотландией.

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