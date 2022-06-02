Разгром в Лондоне и сенсация в Глазго: как Аргентина выиграла Финалиссиму, а Украина вышла в финал стыков ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу разгромила в Лондоне национальную команду Италии и стала первым в истории обладателем Финалиссимы. Действующие чемпионы Южной Америки забили в ворота соперника три безответных мяча, а лучшим в их составе стал отдавший две результативные передачи Лионель Месси. Между тем в Глазго Украина не оставила шансов Шотландии в полуфинале стыков за право участия в чемпионате мира-2022 в Катаре. Подопечные Александра Петракова трижды поразили ворота хозяев и пропустили лишь раз.

Неоспоримое преимущество

Первый день лета ознаменовался сразу двумя интереснейшими футбольными матчами в Великобритании. В Лондоне Италия и Аргентина сошлись в Финалиссиме, а в Глазго состоялась полуфинальная стыковая встреча за право участия в чемпионате мира-2022 в Катаре между Шотландией и Украиной.

Особенный интерес у сторонних болельщиков вызывало первое противостояние, в котором сошлись чемпион Европы-2020 и обладатель Кубка Америки-2021. Подобные встречи уже проводились более 30 лет назад: в 1985-м и 1993-м был разыгран Кубок Артемио Франки. Сначала Франция обыграла Уругвай — 2:0, а затем Аргентина в серии пенальти оказалась сильнее Дании — 1:1 (5:4).

В 2022 году турнир был возрождён под новым названием, и Альбиселесте получила возможность во второй раз одолеть чемпиона Старого Света. При этом обе команды несмотря на окончание клубного сезона оказались представлены оптимальными составами. В том числе вызов получил опытнейший защитник итальянцев Джорджо Кьеллини, для которого данный матч стал последним на международном уровне.

Однако красивого прощания не получилось. В целом складывалось впечатление, что европейский коллектив готовится к отпуску и не до конца настроился на Финалиссиму. Соперник, напротив, бился за каждый мяч и жаждал завоевать трофей. Особенно это касалось Лионеля Месси. Капитан давно не выходил на поле таким заряженным. Он не только конструировал всю игру впереди, отдал две результативные передачи и нанёс ударов едва ли не больше, чем вся сборная Италии, но и регулярно вступал в прессинг.

Запомнился момент, когда во втором тайме семикратный обладатель «Золотого мяча» на своей половине поля отобрал мяч у Жоржиньо, прошёл с ним до чужой штрафной и отметился очередным выстрелом, с которым не без труда справился одноклубник по ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. Неудивительно, что порой на Месси приходилось нарушать правила. Так, Леонардо Бонуччи за удар локтём ему в лицо получил жёлтую карточку.

До первого пропущенного мяча чемпионы Европы смотрелись не столь безнадёжно. Они пытались отвечать атакой на атаку и пару раз вынудили вступить в игру Эмилиано Мартинеса. Но гол другого Мартинеса — Лаутаро — на 28-й минуте стал для подопечных Манчини ушатом холодной воды. В данной ситуации Месси, ворвавшись в штрафную, выполнил аккуратную результативную передачу на партнёра. А в добавленное арбитром время отличился ещё один ветеран в составе южноамериканцев Анхель Ди Мария, который вышел один на один с Доннаруммой и технично перебросил его.

В перерыве штаб итальянцев провёл тройную замену и, в частности, убрал с поля Кьеллини. Команда перешла на схему в три центральных защитника при владении мячом, но это не помогло возродить интригу. Напротив, во второй половине встречи Эмилиано Мартинес вовсе оставался без работы.

Аргентинцы же легко выходили из обороны в атаку и откровенно издевались над соперниками. Если бы не Доннарумма, один Месси мог оформить хет-трик. Однако на 94-й минуте и он ничего не сумел поделать с выстрелом незадолго до того вышедшего на замену Пауло Дибалы. Ассистировал же ему капитан команды.

Таким образом Альбиселесте стала первым победителем Финалиссимы, а заодно продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 32 матчей и впервые в истории разгромила итальянцев. «Скуадра Адзурра» же потерпела самое крупное поражение под руководством Манчини.

Неожиданная победа

Не меньший интерес вызывал и полуфинальный стыковой матч ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией. Он должен был состояться ещё в конце марта, но в УЕФА перенесли его на два месяца. Некоторые предлагали отдать соседям прямую путёвку на мундиаль. Одно из предложений озвучил бывший капитан сборной Шотландии Грэм Сунесс, заявивший, что хочет, чтобы украинцы не только вышли на ЧМ, но и выиграли его. В свою очередь, главный тренер украинской команды Александр Петраков подчеркнул: его подопечные намерены на поле подтвердить своё право отправиться в Катар.

Вместе с тем рассчитывать на победу было крайне непросто, ведь украинские футболисты, выступающие в национальном первенстве, в этом году ещё не выходили на поле в официальных матчах. В нормальном игровом и тренировочном тонусе находились лишь легионеры, которых насчитывалось сразу десять человек, среди которых хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко, вратарь «Реала» Андрей Лунин, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко и нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко.

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Чтобы привести в форму остальных, тренерский штаб организовал месячный сбор в Словении. Также команда проводила товарищеские встречи: с мехенгладбахской «Боруссией» (2:1), «Эмполи» (3:1) и «Риекой» (1:1). Зато проблем с настроем не было. Например, Миколенко пообещал биться с шотландцами до последней минуты.

Слова не разошлись с делом. Уже на первых минутах «горчичники» за излишнюю грубость в единоборствах получили Роман Яремчук и Руслан Малиновский. Впрочем, достаточно быстро стало понятно, что украинцы выше британцев по уровню мастерства, и вынужденный простой отдельных исполнителей на это не влиял.

Гости больше владели мячом и плели комбинации на чужой половине, тем более в атаке у них задействованы футболисты, выступающие в ведущих чемпионатах Старого Света. Хозяева же действовали бесхитростно, полагаясь на проходы Эндрю Робертсона по левому флангу и многочисленные навесы в штрафную, с которыми справлялись защитники и Геогий Бущан.

А на 33-й минуте свой класс продемонстрировали главные звёзды команды. Малиновский выполнил великолепную передачу за спину защитникам, а Ярмоленко красиво перебросил Крэйга Гордона.

Окончательно же всё стало понятно, когда в самом начале второго тайма Яремчук после подачи Александра Караваева с правого края головой поразил створ.

Шотландцы рук не отпустили и попытались вернуться в игру. Давление на ворота Бущана становилось всё сильнее. И за 11 минут до конца основного времени Каллум Макгрегор ударом с линии штрафной неожиданно застал врасплох вратаря.

После этого у шотландцев не было иного выхода, кроме как идти вперёд в полном составе. Украинцы пользовались этим и неоднократно организовывали опасные контрвыпады. Один из них точным ударом в добавленное арбитром время завершил Артём Довбик.

Украина пробилась в финал стыков. Теперь от мундиаля в Катаре их отделяет один шаг — встреча с Уэльсом, которая состоится 5 июня.