Перенесённый матч между Украиной и Шотландией пройдёт 1 июня

Короткая ссылка
Стала известна дата матча между сборными Украины и Шотландии в рамках полуфинала квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Перенесённый матч между Украиной и Шотландией пройдёт 1 июня
  • Gettyimages.ru
  • © Ross Parker - SNS Group

Команды встретятся 1 июня, сообщает пресс-служба УЕФА.

Победитель противостояния 5 июня сыграет со сборной Уэльса за право выйти в финальную часть турнира ЧМ-2022.

Напомним, что матч сборных Украины и Шотландии был перенесён на июнь из-за событий на Украине. Если украинская команда добьётся успеха в стыковых матчах, то окажется в квартете B в компании с Ираном, Англией и США.

Ранее бывший тренер «Ливерпуля» предложил дать Украине прямую путёвку на ЧМ-2026.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить