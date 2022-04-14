Перенесённый матч между Украиной и Шотландией пройдёт 1 июня

Стала известна дата матча между сборными Украины и Шотландии в рамках полуфинала квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Команды встретятся 1 июня, сообщает пресс-служба УЕФА.

Победитель противостояния 5 июня сыграет со сборной Уэльса за право выйти в финальную часть турнира ЧМ-2022.

Напомним, что матч сборных Украины и Шотландии был перенесён на июнь из-за событий на Украине. Если украинская команда добьётся успеха в стыковых матчах, то окажется в квартете B в компании с Ираном, Англией и США.

Ранее бывший тренер «Ливерпуля» предложил дать Украине прямую путёвку на ЧМ-2026.