Бывший тренер «Ливерпуля» предложил дать Украине прямую путёвку на ЧМ-2026

Бывший тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш посоветовал дать сборной Украины прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года во избежание затягивания процесса квалификации к ЧМ-2022.

«Я думаю, что несправедливо сейчас оказывать на украинскую сборную давление в любой форме. Может, стоит принять решение и сказать им: «На следующий чемпионат мира вы попадёте автоматически, вам не нужно будет проходить квалификацию», — цитирует Далглиша The Scottish Sun.

Тренер также считает, что это могло бы стать отличным способом показать уважение к Украине, а также ускорить оставшиеся этапы квалификации на ЧМ-2022.

В полуфинале стыков сборную Украины ожидает противостояние с Шотландией, а в случае успеха — с Уэльсом.

Первый и последний раз украинцы принимали участие в первенстве планеты в 2006-м и тогда добрались до четвертьфинала.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков отреагировал на советы подарить команде путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за ситуации в стране.