Бывший тренер «Ливерпуля» предложил дать Украине прямую путёвку на ЧМ-2026

Короткая ссылка
Бывший тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш посоветовал дать сборной Украины прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года во избежание затягивания процесса квалификации к ЧМ-2022.
Бывший тренер «Ливерпуля» предложил дать Украине прямую путёвку на ЧМ-2026
  • AP
  • © LFC Foundation

«Я думаю, что несправедливо сейчас оказывать на украинскую сборную давление в любой форме. Может, стоит принять решение и сказать им: «На следующий чемпионат мира вы попадёте автоматически, вам не нужно будет проходить квалификацию», — цитирует Далглиша The Scottish Sun.

Тренер также считает, что это могло бы стать отличным способом показать уважение к Украине, а также ускорить оставшиеся этапы квалификации на ЧМ-2022.

В полуфинале стыков сборную Украины ожидает противостояние с Шотландией, а в случае успеха — с Уэльсом.

Первый и последний раз украинцы принимали участие в первенстве планеты в 2006-м и тогда добрались до четвертьфинала.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков отреагировал на советы подарить команде путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за ситуации в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить