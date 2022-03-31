Тренер сборной Украины: я против того, чтобы нам дарили путёвку на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков ответил на информацию о том, что команде должны подарить путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за ситуации в стране.

«Подаренный» выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путёвку. Я говорю только за себя. Есть ещё президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», — сказал Петраков в эфире «Футбол News».

Напомним, что матч сборных Украины и Шотландии перенесён на июнь. Изначально встреча должна была состояться 24 марта. Победитель противостояния Шотландия — Украина сыграет в финале с Уэльсом. Финальный матч за выход на ЧМ-2022 также пройдёт в июне.

Ранее Ярмоленко заявил, что неправильно напрямую пустить сборную Украины на ЧМ-2022.