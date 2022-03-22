Ярмоленко заявил, что неправильно напрямую пустить сборную Украину на ЧМ-2022

Украинский нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

«В матче с Шотландией мы отдадим себя на 100% своих возможностей. Слышал, что нашу команду предлагают напрямую пустить на чемпионат мира, но считаю, это неправильно. Мы должны сами добиться этого права и сражаться за победу», — цитирует Ярмоленко Sport.

Напомним, что матч сборных Украины и Шотландии перенесён на июнь. Изначально встреча должна была состояться 24 марта. Победитель противостояния Шотландия — Украина сыграет в финале с победителем пары Уэльс — Австрия. Финальный матч также пройдёт в июне.

Ранее сообщалось, что УЕФА хочет запретить показ в России ближайших матчей сборных.