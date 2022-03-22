Источник: УЕФА хочет запретить показ в России ближайших матчей сборных
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Об этом сообщает Yahoo Sports.
По информации источника, из-за ситуации на Украине УЕФА хочет запретить показ в России ближайших матчей сборных. Отмечается, что права на трансляции игр принадлежат телеканалу «Матч ТВ».
Футбольная ассоциация Англии (FA) осталась недовольна тем, что четвертьфиналы Кубка Англии транслировались в прямом эфире в России.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт тренировку с молодёжной командой.