Источник: УЕФА хочет запретить показ в России ближайших матчей сборных

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается разорвать контракт на показ предстоящих матчей сборных в России.

Об этом сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, из-за ситуации на Украине УЕФА хочет запретить показ в России ближайших матчей сборных. Отмечается, что права на трансляции игр принадлежат телеканалу «Матч ТВ».

Футбольная ассоциация Англии (FA) осталась недовольна тем, что четвертьфиналы Кубка Англии транслировались в прямом эфире в России.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт тренировку с молодёжной командой.