Сборная России по футболу проведёт тренировку с молодёжной командой

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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что сборная России во время мартовского сбора проведёт тренировку с молодёжной командой.
Сборная России по футболу проведёт тренировку с молодёжной командой
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Сбор национальной команды проходит с 21 по 27 марта в Москве. Тренировка с молодёжной командой состоится 26 марта, сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что 24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал РФС в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей сборной России и Польши за право сыграть на чемпионате мира — 2022.

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов прокомментировал решение CAS.

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