Самедов отреагировал на отказ CAS перенести стыковый матч сборной России и Польши

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отказе Российскому футбольному союзу (РФС) в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей чемпионата мира — 2022 сборной России и Польши.

«Что поделать, к сожалению, всё сложилось так. Не знаю, есть ли надежда на участие в следующих международных турнирах. Наверное, есть. Хотелось бы всё же с Польшей сыграть. Наверное, можно рассмотреть какие-то варианты аналогов чемпионата мира. Этот турнир может быть раз в жизни», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Напомним, что изначально Россия должна была 24 марта сыграть с Польшей в рамках стыковых матчей за попадание на чемпионат мира, но ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении CAS отказать РФС в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей ЧМ 2022.