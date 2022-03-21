Колосков высказался об отказе CAS в переносе стыковых матчей отбора ЧМ-2022
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«Всё было понятно, как только ФИФА и УЕФА решили отстранить наши клубы и нашу сборную от международных соревнований. Ни о какой мечте сыграть с Польшей и тем более сыграть в Катаре и думать нельзя», — цитирует Колоскова «Чемпионат».
24 марта национальная команда должна была сыграть в стыках с Польшей. Однако ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. В связи с этим поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, где сыграют либо с Чехией, либо со Швецией.
Ранее CAS отказал России в переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022.