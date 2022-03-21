CAS отказал России в переносе стыковых матчей отбора ЧМ-2022

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать Российскому футбольному союзу (РФС) в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.
CAS отказал России в переносе стыковых матчей отбора ЧМ-2022
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  • © Matthew Ashton - AMA

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на службу коммуникаций РФС. Следовательно, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств РФС.

При этом рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, которые определяет CAS.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Изначально 24 марта сборная России должна была сыграть в стыках с Польшей, однако теперь поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, где сыграют либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее фанаты «Зенита» вывесили баннер с насмешкой в адрес ФИФА и УЕФА на матче с «Арсеналом».

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