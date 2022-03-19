Фанаты «Зенита» вывесили баннер с насмешкой в адрес ФИФА и УЕФА на матче с «Арсеналом»

Болельщики петербургского «Зенита» устроили акцию протеста против Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

В начале встречи болельщики начали скандировать кричалку «Футбол для фанатов, а не для УЕФА». Также в первом тайме они вывесили баннер, на котором изображены чиновники ФИФА и УЕФА. На рисунке представители организаций сидят за обеденным столом в цилиндрах с радужными полосами и смотрят на блюдо с нарезанным игровым полем.

«В футболе политике нет места, говорили они», — написано на полотне.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию РФС на приостановку ограничений со стороны ФИФА.