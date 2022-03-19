Фанаты «Зенита» вывесили баннер с насмешкой в адрес ФИФА и УЕФА на матче с «Арсеналом»
- РИА Новости
В начале встречи болельщики начали скандировать кричалку «Футбол для фанатов, а не для УЕФА». Также в первом тайме они вывесили баннер, на котором изображены чиновники ФИФА и УЕФА. На рисунке представители организаций сидят за обеденным столом в цилиндрах с радужными полосами и смотрят на блюдо с нарезанным игровым полем.
«В футболе политике нет места, говорили они», — написано на полотне.
Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию РФС на приостановку ограничений со стороны ФИФА.