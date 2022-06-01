Манчини: в сборной Италии после матча с Аргентиной будет гораздо больше молодых игроков

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что планирует сделать упор на молодых футболистов после игры с Аргентиной.
Манчини: в сборной Италии после матча с Аргентиной будет гораздо больше молодых игроков
  • AP
  • © Antonio Calanni

«Считаю, что матч Италии с Аргентиной — это классика мирового футбола. Будет отличный, очень захватывающий матч. Наш соперник такой же сильный, как и мы. Завтрашней встречей завершится определённый цикл. После неё мы станем вызывать в сборную больше молодых игроков, чтобы понять их уровень и узнать, смогут ли они помочь нам в будущем», — цитирует Манчини Sky Sport Italia.

Италия сыграет с Аргентиной в матче победителей чемпионатов Европы и Южной Америки. Встреча получила название «Финалиссима». Матч пройдёт 1 июня в Лондоне.

Игра станет первой в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Ранее капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини сообщил, что принял решение завершить карьеру в национальной команде.

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