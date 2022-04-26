Кьеллини завершит карьеру в сборной Италии по футболу
- Legion-Media
«Если я буду в порядке, сыграю матч против команды Аргентины 1 июня на «Уэмбли». Я хотел бы попрощаться со сборной и синей футболкой в такой значимой игре», — цитирует 37-летнего Кьеллини DAZN.
Италия сыграет с Аргентиной в матче победителей чемпионатов Европы и Южной Америки. Встреча получила название «Финалиссима».
Игра станет первой в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).
Кьеллини в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы 2021 года. Защитник также является финалистом Евро-2012.
Ранее Кьеллини заявил, что сборная Италии совершала ошибки с сентября и поплатилась за них.