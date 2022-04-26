Кьеллини завершит карьеру в сборной Италии по футболу

Капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини сообщил, что принял решение завершить карьеру в национальной команде.

«Если я буду в порядке, сыграю матч против команды Аргентины 1 июня на «Уэмбли». Я хотел бы попрощаться со сборной и синей футболкой в такой значимой игре», — цитирует 37-летнего Кьеллини DAZN.

Италия сыграет с Аргентиной в матче победителей чемпионатов Европы и Южной Америки. Встреча получила название «Финалиссима».

Игра станет первой в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Кьеллини в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы 2021 года. Защитник также является финалистом Евро-2012.

Ранее Кьеллини заявил, что сборная Италии совершала ошибки с сентября и поплатилась за них.