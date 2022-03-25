Кьеллини: сборная Италии совершала ошибки с сентября и поплатилась за них

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Защитник сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини поделился эмоциями после поражения от Северной Македонии в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

«Сложно всё объяснить. Мы ужасно расстроены, ведь даже сегодня мы провели хорошую игру, но просто не смогли забить. Мы совершали ошибки с сентября до сегодняшнего момента, и мы поплатились за них», — цитирует Кьеллини сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

При этом он подчеркнул, что гордится своей командой, которая оставила все силы на поле. По его словам, теперь внутри каждого игрока «Скуадра Адзурра» останется большая пустота от этого результата.

Итальянцы на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте встречи.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал невыход на ЧМ-2022 наибольшим разочарованием в своей карьере.

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