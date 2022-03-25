Манчини назвал невыход сборной Италии на ЧМ-2022 наибольшим разочарованием в карьере

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини прокомментировал поражение от команды Северной Македонии в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

«Победа на Евро в прошлом июле принесла мне самую большую радость, которую я когда-либо испытывал на профессиональном уровне. Это же самое большое разочарование. К сожалению, это футбол, в нем случаются невероятные вещи», — цитирует Манчини сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что его подопечные создали огромное количество моментов, однако допустил, что команду после победы на чемпионате Европы могла покинуть удача.

Итальянцы на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте встречи.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло признался, что никогда бы не мог подумать о поражении Италии от Македонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить