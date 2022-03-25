Капелло: никогда в жизни не подумал бы, что Италия может проиграть Македонии

Бывший главный тренер сборной России, итальянский специалист Фабио Капелло отреагировал на вылет Италии от Северной Македонии в стыковом матче чемпионата мира 2022 года.

«Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу… Но мы проиграли. Вот и всё», — цитирует Капелло «Чемпионат».

Он также назвал это поражение грустным и тяжёлым моментов для всего итальянского футбола.

Итальянцы на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте игры.

Ранее сообщалось, что сборная Италии впервые в истории пропустит два ЧМ по футболу подряд.