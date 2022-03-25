Капелло: никогда в жизни не подумал бы, что Италия может проиграть Македонии
«Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу… Но мы проиграли. Вот и всё», — цитирует Капелло «Чемпионат».
Он также назвал это поражение грустным и тяжёлым моментов для всего итальянского футбола.
Итальянцы на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте игры.
Ранее сообщалось, что сборная Италии впервые в истории пропустит два ЧМ по футболу подряд.