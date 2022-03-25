Сборная Италии впервые в истории пропустит два ЧМ по футболу подряд

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Сборная Италии по футболу второй раз кряду не сможет принять участие в чемпионате мира.

После домашнего поражения от Северной Македонии со счётом 0:1 в полуфинале стыков подопечные Роберто Манчини потеряли шансы на попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Действующие чемпионы Европы также пропустили мировое первенство четырёхгодичной давности в России, уступив в стыковых матчах шведам. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории не выступят на двух мундиалях подряд.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Португалия встретится с Северной Македонией в финале плей-офф стыков ЧМ-2022.

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