Системные недоработки: почему беспорядки на футбольных матчах во Франции стали нормой

Финальный матч Лиги чемпионов в Париже был омрачён столкновениями фанатов со стюардами и полицией, что привело к использованию слезоточивого газа и массовым задержаниям. По мнению руководителя оргкомитета по проведению ЧМ-2018 Алексея Сорокина, случившееся — результат недоработки службы безопасности, которая не смогла предугадать и предотвратить такое развитие событий. При этом всего через сутки после финала ЛЧ произошла ещё одна резонансная история: в Сент-Этьене недовольные исходом игры болельщики прорвались на поле и напали на футболистов. И такие случаи во Франции не единичны.

Третий день не утихают разговоры о финале футбольной Лиги чемпионов, однако обсуждается в них не блистательная игра голкипера «Реала» Тибо Куртуа и не рекордное количество титулов Карло Анчелотти. На первый план вышли беспорядки, произошедшие до начала матча на стадионе «Стад де Франс».

Напомним, начало игры было отложено почти на 40 минут из-за того, что болельщики не смогли вовремя занять места на трибунах. Как сообщили в УЕФА, тысячи фанатов пытались пройти на матч по поддельным билетам, а также вообще без них. В результате полиция применила против собравшихся слезоточивый газ. Досталось всем, в том числе женщинам и детям. Как выяснилось, больше всего пострадали поклонники «Ливерпуля».

В понедельник, 30 мая, в Министерстве спорта Франции непрозрачно намекнули, что проблемы британцы создали себе сами. По словам главы ведомства Амели Удеа-Кастера, сложности возникли из-за большого скопления болельщиков мерсисайдцев: на арену пытались прорваться до 40 тыс. фанатов, которых клуб предоставил самим себе.

«Они были либо без билетов, либо с фальшивыми билетами», — сказала министр, добавив, что в итоге на матч не смогли попасть 2,7 тыс. обладателей настоящих билетов. Всем им будет компенсирована стоимость.

Однако проблема, вероятно, заключалась не только в наплыве фальшивок, но и в сбоях системы турникетов. Так, по словам защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона, его приятель не смог попасть на матч по билетам, которые футболист получил в клубе и лично передал товарищу. Они не сработали на входе и были признаны недействительными. В связи с этим Робертсон заметил, что организация финального матча оставляла желать лучшего.

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер в выражениях не стеснялся и заявил, что вряд ли можно было организовать мероприятие ещё хуже.

«Абсолютный бардак и несоблюдение норм безопасности», — написал он в Twitter.

По мнению бывшего руководителя оргкомитета финала Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина, сложности у организаторов возникли в связи с недостаточно серьёзной подготовкой и отсутствием проработки всевозможных сценариев при проведении такого серьёзного мероприятия. Он добавил, что организовать финальный матч турнира в сжатые сроки крайне сложно.

«Очевидно, что множество фальшивых билетов создаёт огромные сложности для служб безопасности, для сотрудников, которые работают на «последней миле» с болельщиками. Чтобы справиться с такой ситуацией, нужна специальная подготовка. Нужен большой контингент людей, которые изучают ситуацию, большое количество стюардов, которые сразу сопровождают людей с неподтверждёнными, неработающими билетами в сторону», — сказал Сорокин в разговоре с RT.

По словам эксперта, у него есть вопросы и к поведению полиции, применившей слезоточивый газ против фанатов. Также он пояснил, что, вероятно, недоработала служба безопасности оргкомитета: не была получена и обработана информация, что готовится большой наплыв фальшивых билетов, и, соответственно, работники стадиона не были к этому готовы.

«Вброс большого количества фальшивых билетов можно предвидеть. Есть специальные методики у служб безопасности, над этим работает специальный аналитический отдел, который проводит сбор данных, оценку ситуации. Задействуют психологов. Можно предугадать, что это будет не 100 и не 200 фальшивок, а много тысяч», — рассказал руководитель оргкомитета по проведению ЧМ-2018.

Болельщики, которым пришлось столкнуться с этой ситуацией, отреагировали на неё чрезвычайно эмоционально. Например, член британского парламента Ян Бирн сравнил происходившее в Париже с трагедией 1989 года в Шеффилде, когда во время давки погибли 97 поклонников мерсисайдцев. Он также призвал не допустить, чтобы вину за произошедшее возложили на фанатов, как это произошло 33 года назад.

«Я приехал в Париж на матч как болельщик «Ливерпуля» и могу искренне сказать, что случившееся рядом со стадионом — одно из самых ужасных событий в моей жизни. Я пережил трагедию на «Хиллсборо», так что это не пустые слова», — написал Бирн в письме к министру иностранных дел Лиз Трасс.

Он подчеркнул, что на подходах к стадиону творился хаос, а с людьми, которые собирались мирно сходить на матч, обращались неоправданно плохо. Бирн подчеркнул, что не видел со стороны фанатов «Ливерпуля» поведения, которое бы заслуживало вмешательства полиции.

«Это были просто испуганные болельщики, которые хотели посмотреть игру. Кого-то три с половиной часа мариновали, заливали перцовыми баллончиками и душили слезоточивым газом, а люди просто пришли на футбол. УЕФА и французским властям должно быть стыдно за произошедшее в субботу вечером», — подчеркнул политик.

Бесчинства на стадионах

То, что беспорядки во время финала Лиги чемпионов случились не только по вине британских фанатов, косвенно подтверждает и тот факт, что спустя всего сутки после матча во Франции прогремела ещё одна громкая история.

На этот раз «рвануло» в Сент-Этьене, где местная одноимённая команда, проиграв стыковой матч «Осеру», вылетела из высшей лиги. Разъярённые болельщики выбежали на поле и стали бросать фаеры и дымовые шашки в футболистов собственной команды. 500 стюардов, присутствовавших на стадионе, не смогли сдержать их. Арбитрам пришлось спешно увести игроков в раздевалки. Безумие продолжилось и вне стадиона, где фанаты принялись громить припаркованные машины. В итоге полиция, как и днём ранее, применила слезоточивый газ.

По сообщению префектуры, 14 полицейских, 17 болельщиков и два игрока «Осера» получили лёгкие травмы, в отношении правонарушителей ведётся расследование.

И такие инциденты во Франции — вовсе не исключение. Футбольные матчи там довольно часто оказываются не в сводке спортивных новостей, а в разделе происшествий.

Так, в декабре 2021 года матч 1/32 финала плей-офф Кубка страны между «Парижем» и «Лионом» был прерван из-за столкновений болельщиков, с которыми не смогли справиться стюарды. Осенью перед одной из встреч Лиги 1 уже упомянутые фанаты «Сент-Этьена» прожгли сетку ворот, выражая своё недовольство результатами команды.

В конце августа 2021-го массовые беспорядки привели к досрочному прекращению матча между «Ниццей» и «Марселем». Началось всё с того, что в нападающего «Олимпика» Димитри Пайета кинули бутылку с трибуны и футболист упал на газон. Поднявшись на ноги, он швырнул бутылку обратно. Это спровоцировало забег зрителей на поле и драку с участием обеих команд. Один из фанатов даже успел нанести удар Пайету.

При этом в большинстве случаев организаторы оказывались бессильны предотвратить агрессивные вспышки и лишь останавливали матчи, спасая футболистов в подтрибунных помещениях. Однако аналогичные эпизоды возникают вновь и вновь.

Очевидно, что в УЕФА не могут не знать об этих регулярных проблемах. Возникает резонный вопрос: чем руководствовался союз, экстренно перенося главный матч Лиги чемпионов в страну с таким околофутбольным бэкграундом?

Алексей Сорокин затруднился ответить на этот вопрос, но при этом подчеркнул, что не стоит равнять под одну гребёнку все произошедшие события.

«Французы недавно провели Евро, у них накоплен большой опыт в проведении мероприятий. Так бывает: отдельные решения отдельных компетентных органов не всегда бывают удачными», — отметил специалист.

Так или иначе, большинство футбольных экспертов в России уверены, что, останься финал ЛЧ в Санкт-Петербурге, ничего подобного не случилось бы.

«У нас умеют организовывать мероприятия самого высокого уровня. Финал прошёл бы идеально. Вспомните ЧМ-2018 — болельщики со всего мира признали его лучшим в истории. Им было очень комфортно в России», — заявил по этому поводу бывший тренер сборной страны Юрий Сёмин.