Колыванов — о беспорядках перед ЛЧ: если бы финал был в Питере, всё было бы идеально

Бывший форвард сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался по поводу беспорядков перед финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«Организация, конечно, желала лучшего. Раз такие проблемы, слезоточивым газом даже болельщиков поливали... Мы умеем лучше организовывать, это точно. Чемпионат мира мы провели идеально. Конечно, если бы финал Лиги чемпионов был в Питере, всё было бы идеально», — цитирует Колыванова «Спорт-Экспресс».

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с болельщиками.

Ранее «Ливерпуль» потребовал провести официальное расследование в отношении беспорядков, случившихся у стадиона перед началом финала ЛЧ.