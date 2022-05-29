Колыванов — о беспорядках перед ЛЧ: если бы финал был в Питере, всё было бы идеально

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Бывший форвард сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался по поводу беспорядков перед финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».
Колыванов — о беспорядках перед ЛЧ: если бы финал был в Питере, всё было бы идеально
  • РИА Новости

«Организация, конечно, желала лучшего. Раз такие проблемы, слезоточивым газом даже болельщиков поливали... Мы умеем лучше организовывать, это точно. Чемпионат мира мы провели идеально. Конечно, если бы финал Лиги чемпионов был в Питере, всё было бы идеально», — цитирует Колыванова «Спорт-Экспресс».

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с болельщиками.

Ранее «Ливерпуль» потребовал провести официальное расследование в отношении беспорядков, случившихся у стадиона перед началом финала ЛЧ.

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