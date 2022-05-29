«Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков у стадиона перед финалом ЛЧ

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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» потребовал провести официальное расследование в отношении беспорядков, случившихся у стадиона перед началом финала Лиги чемпионов.

«Это главный матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те сцены, которые мы видели сегодня вечером. Мы запросили официальное расследование причин этого неприемлемого инцидента», — говорится в заявлении клуба.

В сети ранее появилось видео прорыва английских болельщиков на стадион финального матча Лиги чемпионов УЕФА, на котором встретились «Ливерпуль» и «Реал».

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

Начало игры было отложено из-за проблем с безопасностью. Также отмечалось, что «Ливерпуль» из-за пробок в Париже с опозданием приехал на стадион. В итоге стартовый свисток прозвучал на 37 минут позже.

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