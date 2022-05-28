Опубликовано видео прорыва английских фанатов на стадион финала ЛЧ

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В сети появилось видео прорыва английских болельщиков на стадион финального матча Лиги чемпионов УЕФА, на котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».

Болельщики «Ливерпуля» попытались пройти на стадион «Стад де Франс» в Париже. Часть из них была без билетов. Чтобы их остановить, французская полиция применила спецсредства. СМИ сообщали, что из-за действий правоохранителей пострадали в том числе и дети.

Начало игры было отложено из-за проблем с безопасностью. Также отмечалось, что «Ливерпуль» из-за пробок в Париже с опозданием приехал на стадион. В итоге стартовый свисток прозвучал на 37 минут позже.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников парижской полиции пострадало перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

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