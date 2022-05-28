Семь сотрудников парижской полиции пострадало перед финалом ЛЧ после драки с фанатами

Перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 между «Ливерпулем» и «Реалом» произошли столкновения парижской полиции с болельщиками.

В ходе беспорядков за пределами стадиона «Стад де Франс» в Париже пострадало семь сотрудников парижской полиции, сообщает L'Equipe.

Болельщики «Ливерпуля» без билетов попытались пройти на стадион. Чтобы их остановить, французская полиция применила спецсредства. СМИ сообщали, что из-за действий правоохранителей пострадали в том числе и дети.

Из-за беспорядков стартовый свисток прозвучал на 37 минут позже.

Ранее сообщалось, что брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа подвергся воздействию слезоточивого газа перед финалом ЛЧ.