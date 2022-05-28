Mirror: брат Матипа подвергся воздействию слезоточивого газа перед финалом ЛЧ

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Брат центрального защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа, Марвин, был вынужден убежать от стадиона «Стад де Франс» перед финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

Марвин и его беременная жена убежали от стадиона после того, как французская полиция начала распылять слезоточивый газ в сторону фанатов, об этом сообщает Mirror. Отмечается, что пара спряталась в соседнем ресторане. Позже Марвин заявил в эфире Sky Sport, что такая организация недостойна финала Лиги чемпионов.

По сообщению на табло на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Ранее в сети появилось видео применения слезоточивого газа перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА между английским «Ливерпулем» и испанским «Реалом» против фанатов.

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