Сорокин заявил, что беспорядки в финале ЛЧ связаны с недостаточным временем подготовки

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Бывший генеральный директор оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу в России Алексей Сорокин объяснил причину беспорядков в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».
Сорокин заявил, что беспорядки в финале ЛЧ связаны с недостаточным временем подготовки
  • РИА Новости

«Когда используется слезоточивый газ, это всегда плохо. Поэтому действия полиции вызывают вопросы. Думаю, что всё это связано с недостаточной заблаговременной подготовкой. Не была получена и обработана информация, что готовится большой наплыв фальшивых билетов, и службы безопасности не подготовились к такому развитию событий. Эти сценарии обычно проигрываются и отрабатываются заранее. Но на это нужны время и усилия», — заявил Сорокин в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, можно ли предсказать наплыв фальшивых билетов перед такими масштабными мероприятиями.

«Да, можно. Есть специальные методики у служб безопасности, над этим работает специальный аналитический отдел, который проводит сбор данных, оценку ситуации. Задействуют психологов. Можно предугадать, что это будет не 100 и не 200 фальшивок, а много тысяч», — добавил Сорокин.

Ранее Сорокин не исключил, что на финал ЛЧ попали люди с фальшивыми билетами, а с настоящими — нет.

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