Министр спорта Франции: 2700 болельщиков с подлинными билетами не попали на финал ЛЧ

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что 2,7 тыс. фанатов, купивших билеты, не смогли попасть на финал Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила что 2,7 тыс. фанатов, купивших билеты, не смогли попасть на финал Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

Болельщики с подлинными билетами на смогли попасть на стадион «Стад де Франс» из-за фанатов, которые пытались пробраться на финал по фальшивым билетам или вовсе без них, сказала Удеа-Кастера в эфире BFMTV. Она также отметила, что УЕФА компенсирует всем пострадавшим стоимость билетов.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задержали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны, правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

Ранее Удеа-Кастера обвинила болельщиков «Ливерпуля» в беспорядках, которые прошли в стране во время финала Лиги чемпионов.