Министр спорта Франции обвинила болельщиков «Ливерпуля» в беспорядках на финале ЛЧ

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера обвинила болельщиков «Ливерпуля» в беспорядках, которые прошли в стране во время финала Лиги чемпионов.

«Это случилось в первую очередь из-за большого скопления болельщиков английской команды. Они были либо без билетов, либо с фальшивыми», — приводит слова Удеа-Кастеры радиостанция RTL.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задержали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны, правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее сообщалось, что Минспорт Франции проведёт собрание с УЕФА в связи с беспорядками в день финала ЛЧ в Париже.