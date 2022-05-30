Минспорт Франции проведёт собрание с УЕФА в связи с беспорядками в финале ЛЧ в Париже

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Министерство спорта Франции 30 мая проведёт собрание с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и французской полиции, чтобы обсудить беспорядки, которые произошли во время финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Чтобы проанализировать инциденты в финале Лиги чемпионов и извлечь уроки для наших основных спортивных событий, 30 мая я соберу в Министерстве спорта представителей УЕФА, Федерации футбола Франции, полиции, стадиона и префектуры Сен-Сен-Дени», — написала Удеа-Кастера в своих социальных сетях.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задержали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее УЕФА выпустил заявление по поводу беспорядков перед финалом Лиги чемпионов.

 

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