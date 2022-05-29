УЕФА выпустил заявление по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление по поводу беспорядков перед финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«В преддверии игры турникеты были заблокированы болельщиками, которые купили поддельные билеты, не сработавшие на турникетах. Это привело к скоплению фанатов, пытающихся попасть внутрь», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

В заявлении также отмечается, что с ростом количества людей за пределами стадиона полиция начала разгонять их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона. УЕФА обещает рассмотреть данный инцидент совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее английский футбольный клуб «Ливерпуль» потребовал провести официальное расследование в отношении беспорядков, случившихся у стадиона перед началом финала Лиги чемпионов.