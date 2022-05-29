Голкипера «Реала» Куртуа признали лучшим игроком финала ЛЧ

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Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22, обыграв в финале «Ливерпуль». 

В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком финала. Бельгийский голкипер отразил девять ударов в створ ворот.

«Куртуа сделал решающие сейвы в критические моменты матча», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Карим Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2021/22.

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