Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Нападающий «Реала» Карим Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Французский форвард принял участие в 12 матчах турнира и забил в них 15 мячей. Второе место в гонке бомбардиров занял нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский (13 голов), третье — футболист амстердамского «Аякса» Себастьен Аллер (11).

Ранее сообщалось, что брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа подвергся воздействию слезоточивого газа перед финалом ЛЧ.