Сейвы Куртуа, гол Винисиуса и невезение Салаха: как «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов-2021/22 и в 14-й раз в истории стал обладателем главного еврокубка. Единственный мяч по истечении часа матча забил Винисиус Жуниор, замкнувший прострел Федерико Вальверде. Лучшим же футболистом был признан совершивший девять сейвов Тибо Куртуа. Бельгиец так и не позволил поразить свои ворота лидеру соперника Мохамеду Салаху, который нанёс шесть ударов в створ. Также противостояние оказалось омрачено серьёзными организационными проблемами. Из-за больших очередей стартовый свисток был отложен почти на 40 минут, а полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Оптимальные составы

Перед финальным матчем Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» любители футбола гадали, сумеют ли мерсисайдцы сломить кубковый характер соперника, ведь до того мадридцы выиграли все семь решающих противостояний турнира. В том числе в 2018-м в Киеве они оказались сильнее подопечных Юргена Клоппа, которые спустя четыре года мечтали взять реванш.

К новой встрече команды подошли практически в идеальных составах. Карло Анчелотти вовсе мог рассчитывать на всех подопечных. Его противник остался только без неосновного форварда Дивока Ориги. Также под вопросом оказался выход на поле полузащитника Тьяго Алькантары, получившего повреждение в матче последнего тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

Однако футболист успел восстановиться и даже попал в основу. В итоге ростер оказался полностью идентичен расстановке на ответный полуфинал с «Вильярреалом»: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара, Луис Диас, Мохамед Салах, Садио Мане. Единственная интрига касалась позиции левого нападающего, однако снова Клопп сделал выбор в пользу хорошо зарекомендовавшего себя новичка Диаса, а не Диогу Жоты.

Состав испанского коллектива также оказался предельно предсказуем. Тибо Куртуа в обороне помогали Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба и Ферлан Менди. Тройку в центре поля составили Тони Кроос, Лука Модрич и Каземиро. А Карима Бензема с флангов поддерживали Винисиус и Федерико Вальверде. Единственное, место последнего на правом краю атаки вполне мог занять оформивший решающий дубль в ответном полуфинальном матче Родриго, но штаб предпочёл ему более полезного в разрушении уругвайца.

Организационный хаос

К сожалению, матч оказался омрачён серьёзными организационными проблемами на «Стад де Франс». На входах на территорию стадиона образовались очереди, из-за чего многие болельщики по несколько часов ждали возможности попасть на арену. Чтобы все успели к стартовому свистку, УЕФА отложил его на 15 минут, а затем ещё на полчаса. В результате игра началась не в 22:00 мск, как было запланировано, а около 22:40.

В результате многие любители футбола начали перелезать через заборы и турникеты в надежде попасть на трибуны. По информации СМИ, среди них оказались и безбилетники. Стюарды не справлялись с ситуацией. Стражам правопорядка же пришлось применить слезоточивый газ, который попадал в том числе на ни в чём не повинных людей. Так, пострадал брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа со своей беременной супругой.

Не удалось вовремя прибыть на «Стад де Франс» даже автобусу с английской командой. Сообщается, что он ехал без полицейского сопровождения и попал в пробку. Другим автомобилям пришлось освобождать ему дорогу.

В английском клубе выразили негодование по поводу всего произошедшего и потребовали УЕФА провести расследование. В сообщении на сайте мерсисайдцев сказано, что поклонники команды столкнулись с «нарушениями безопасности». Организация в ответ опубликовала своё заявление, в котором обвинила в произошедшем болельщиков, пытавшихся попасть на игру без билетов. Якобы, они заблокировали турникеты, что и привело к образованию очередей.

Отменённый гол

Однако задержка матча и поздний приезд на стадион не сказались на действиях подопечных Клоппа. Напротив, они с первых минут завладели инициативой. Сложно сказать, намеренно ли «Реал» отдал мяч. С одной стороны, мадридцы сильны на контратаках, с другой, соперник подавил их высоким прессингом и принялся расшатывать оборону.

Особенно активен «Ливерпуль» был на правом фланге, где Винисиус далеко не всегда успевал помогать Менди. В результате Александер-Арнольд и Салах часто обеспечивали себе численное преимущество в этой зоне. Неудивительно, что именно они и создали первый момент. Защитник прострелил, а египтянин в касание пробил в ближний угол. «Реал» выручил Куртуа.

Под знаком противостояния этой пары прошла вся игра. Мохамед, в финале четырёхлетней давности вынужденный попросить замену из-за травмы, не скрывал, что намерен отомстить мадридцам, и доказывал это на деле. Форвард был невероятно заряжен на борьбу и регулярно находил свободное пространство, перемещаясь по всему фронту атаки. Защитники с ним не справлялись — нападающий нанёс девять ударов, шесть из которых пришлись в створ.

Моменты порой создавали и другие футболисты «Ливерпуля». Например, после крайне неприятного выстрела Мане в противоход Куртуа из пределов штрафной бельгиец чудом перевёл мяч в штангу.

«Реал» же до перерыва не создал в атаке практически ничего. В первом тайме коллективу Анчелотти так и не удалось наладить контригру. Мерсисайдцы на своей половине действовали аккуратно и не оставляли Виниусу, Бензема и Вальверде пространства. В результате сливочные до перерыва нанесли всего один неточный удар.

Куда больше запомнился отменённый гол француза в ходе редкого опасного выпада. Воспользовавшись забросом в штрафную, нападающий едва не убежал на рандеву с Алисоном, а после касания Фабиньо всё-таки поразил ворота. Но судья Клеман Тюрпен после долгих совещаний с коллегами на VAR зафиксировал офсайд, несмотря на то, что мяч отскочил к форварду от соперника.

Невероятные сейвы

Во втором тайме игра чуть выровнялась. Соперники не настолько строго действовали в обороне и позволяли друг другу организовывать быстрые атаки. Одним из таких шансов и воспользовался «Реал» по истечении часа встречи. Подопечные Анчелотти в несколько передач прошли левый фланг защиты оппонента. Вальверде из угла штрафной никто не помешал выполнить прострел на дальнюю штангу, который замкнул Винисиус. Не лучшим образом в данном эпизоде сыграл и Александер-Арнольд, не уследивший за бразильцем. Забегая вперёд, для испанской команды этот удар в створ остался единственным в матче и всего третьим в общей сложности.

Пропустив, «Ливерпуль» вновь прижал мадридцев к воротам и заслужил как минимум один гол. Но невероятный кураж в Сен-Дени поймал Куртуа. Он и до перерыва неоднократно выручал партнёров, а после отражал всё, что летело в створ. И вновь ему пришлось фактически в одиночку противостоять Салаху.

На 64-й минуте египтянин, сместившись в центр с правого фланга, пробил в дальний угол — вратарь отразил мяч кончиками пальцев. На 80-й Мохамед пробил из-за пределов штрафной, и снаряд рикошетом от партнёра покатился в противоход бельгийцу, однако тот чудом сумел среагировать. Наконец, в следующей атаке нападающий на скорости технично обработал заброс из глубины и ушёл от Милитао. Форвард бил с нескольких метров изо всех сил, но Куртуа и в этой ситуации успел выставить руку в сторону.

Всего в активе Тибо по итогам встречи оказалось девять сейвов при том, что его визави Алисон не совершил ни одного.

Великолепный матч провёл и опорник Каземиро, который в непростой для команды момент проделал огромный объём черновой работы и не позволил сопернику довести до ума множество атак. Бразилец записал на свой счёт четыре отбора, три перехвата, совершил три выноса и заблокировал один удар.

Не сработали и замены Клоппа. Немец сначала бросил в бой Жоту вместо Диаса, а в концовке выпустил на поле и Роберто Фирмино с Наби Кейта. Но «Реал» на опыте грамотно провёл последние минуты и не позволил «Ливерпулю» организовать финальный штурм.

Таким образом, сливочные вновь одержали победу в финале Лиги чемпионов, в восьмой раз в истории. С учётом же КЕЧ они завоевали 14-й главный еврокубок. Улучшил персональный рекорд и Анчелотти, который четыре раза выигрывал ЛЧ с разными командами, по два — с «Миланом» и «Реалом». Это лучший показатель среди тренеров. А Клопп, напротив, потерпел третье поражение в финалах турнира при всего одном успешном исходе.