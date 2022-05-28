Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале ЛЧ против «Реала»

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен пожелал удачи своему предыдущему клубу «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале ЛЧ против «Реала»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«За четыре года многое поменялось. Игроки стали более опытными, и они это доказали в текущем сезоне. Я могу только пожелать удачи «Ливерпулю». Вперёд, «красные»!» — написал Ловрен в Twitter.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. 

Ранее Карло Анчелотти признался, что будет волноваться перед финалом Лиги чемпионов.

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