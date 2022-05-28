Анчелотти признался, что будет волноваться перед финалом Лиги чемпионов

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 с «Ливерпулем».
Анчелотти признался, что будет волноваться перед финалом Лиги чемпионов
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Я насладился этим сезоном. Мне нравится работать в «Реале» с этими игроками. Я уверен, что завтра буду немного волноваться, но это нормально. Когда смотрю на лица своих ребят, нервозность улетучивается», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже. Начало — в 22:00 мск. Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Карим Бензема рассказал об отношениях с Карло Анчелотти.

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