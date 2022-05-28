Бензема рассказал об отношениях с Анчелотти

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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об отношениях с главным тренером команды Карло Анчелотти.
Бензема рассказал об отношениях с Анчелотти
  • Gettyimages.ru

«Он один из лучших тренеров мира. Мне нравится работать под его началом. Он помогает поверить в себя, знает, как разговаривать с игроками и мотивировать их. У нас прекрасные отношения», — цитирует Бензема сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже. Начало — в 22:00 мск.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Томас Мюллер назвал точный счёт финала Лиги чемпионов.

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