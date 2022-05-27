Мюллер считает, что «Ливерпуль» победит «Реал» в финале Лиги чемпионов

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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Мюллер считает, что «Ливерпуль» победит «Реал» в финале Лиги чемпионов
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Впечатление, что «Ливерпуль» лучше. Если посмотреть, что «Реал» сделал в чемпионате и, особенно, в Лиге чемпионов, я бы не списывал их со счетов. Поэтому я скажу: 2:2 и победа «Ливерпуля» по пенальти», — цитирует Мюллера Tz.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

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