Карпин рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

«За «Ливерпуль». Нравится, как они играют. Но предсказать что-то с нынешним «Реалом» нереально», — цитирует Карпина Sport24.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Гари Невилл назвал слабое место «Ливерпуля» перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Реалом».