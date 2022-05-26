Невилл назвал слабое место «Ливерпуля» перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Реалом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал».

«Полузащита «Ливерпуля» — их слабое место. Не думаю, что английский клуб выиграет Лигу чемпионов», — цитирует Невилла Sky Sports.

В финале ЛЧ сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился ожиданиями от матча с «Реалом».