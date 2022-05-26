Салах: после произошедшего в АПЛ «Ливерпуль» мотивирован выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«У меня высокая мотивация после того, что произошло в прошлом финале с «Реалом». После произошедшего в АПЛ «Ливерпуль» мотивирован выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Салаха Marca.

Напомним, что «Ливерпуль» (92 очка) занял второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ) по итогам сезона-2021/22.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Салах заявил, что остаётся в «Ливерпуле» на следующий сезон.