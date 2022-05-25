Салах заявил, что остаётся в «Ливерпуле» на следующий сезон

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах рассказал о своём будущем.

«Я не хочу сейчас говорить о продлении контракта. Просто хочу увидеть кубок Лиги чемпионов в руках Хендерсона, надеюсь, что даст мне его подержать. Я точно останусь на следующий сезон», — цитирует Салаха Liverpool Echo.

Напомним, что футболист присоединился к «Ливерпулю» в 2017 году. Его контракт действует до конца сезона-2022/23. Салах провёл за команду 180 матчей, в которых забил 118 мячей.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Юрген Клопп высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом».