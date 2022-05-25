Клопп высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Если смотреть на последние десять минут каждого матча «Реала», то можно подумать, что у нас нет шансов. «Реал» очень опытен и точно знает, как подготовиться к финалу, мы почувствовали это в 2018 году. В тот день они были сильнее, но с тех пор мы стали опытнее, что нам поможет», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Изначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее был представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов.