«Реал» назвал стартовый состав на матч с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов

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Стал известен стартовый состав «Реал Мадрида» на финальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Реал» назвал стартовый состав на матч с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов
  • AP
  • © Manu Fernandez

С первых минут на поле появятся: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус, Бензема.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

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