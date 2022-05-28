Почеттино считает, что у «Реала» больше шансов на победу в финале Лиги чемпионов
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«У «Реала» было меньше стресса в период подготовки к финалу, он смог лучше распорядиться своим временем. А «Ливерпуль» играл в финале Кубка Англии и боролся в АПЛ до последнего», — цитирует Почеттино Marca.
В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.
Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Ранее Деян Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов против «Реала».