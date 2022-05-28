Колыванов: «Ливерпуль» захочет взять реванш за прошлое поражение от «Реала»

Бывший футболист «Динамо» и «Болоньи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

«Финал должен быть интересным: играют две команды, которые любят комбинировать, создавать. В обеих командах играют высококлассные игроки, звёзды мирового футбола. Думаю, что «Ливерпуль» захочет взять реванш за прошлое поражение от «Реала», — цитирует Колыванова «Спорт-Экспресс».

Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1.

Ранее Деян Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов против «Реала».