Римский полководец: как Моуринью победил в своём пятом еврокубковом финале и помог «Роме» выиграть Лигу конференций

«Рома» взяла верх над «Фейеноордом» и стала первым в истории победителем Лиги конференций. Уже на 15-й минуте римляне лишились Генриха Мхитаряна, но это не помешало им ещё до перерыва выйти вперёд. Автором гола стал Николо Дзаньоло, пропустивший из-за различных травм более 17 месяцев за последние два с половиной года. Во втором тайме подопечные Арне Слота пытались отыграться и создали несколько опасных моментов, но не смогли застать врасплох Руя Патрисиу. Римляне впервые с 1972 года завоевали международный трофей, а Жозе Моуринью стал единственным тренером в истории, выигравшим все пять финалов еврокубков, в которых принимали участие его команды.

Атмосфера вокруг финала Лиги конференций накалилась до предела ещё за сутки до его начала. В преддверии встречи в столице Албании произошли столкновения фанатов, затем переросшие в массовые беспорядки. Чтобы утихомирить распоясавшихся любителей футбола, полицейским даже пришлось применить слезоточивый газ, но обойтись без пострадавших всё равно не удалось. В результате, по данным СМИ, 19 стражей правопорядка попали в больницу с различными ранениями, 60 болельщиков были доставлены в участок, а ещё 80 «итальянских хулиганов» — депортированы на родину.

Однако потеря части активной группы болельщиков вряд ли сильно отразилась на шансах «Ромы» на победу. Подопечные Жозе Моуринью считались хоть и не явными, но фаворитами встречи с «Фейеноордом», чему способствовали сразу несколько обстоятельств. Их наставник ни разу не уступал в финалах еврокубков, а сами «волки» обладали гораздо более звёздным подбором исполнителей, чем их соперники. Да ещё и один из главных созидателей джаллоросси Генрих Мхитарян вышел на поле «Арены Комбетаре» с первых минут, хотя пропустил концовку сезона из-за повреждения подколенного сухожилия.

В стартовом составе появились и четверо футболистов «Фейеноорда», чьё участие в матче до последнего оставалось под вопросом. Арне Слот сходу бросил в бой защитников Тирелла Маласию с Гернотом Траунером, вингера Рейсса Нельсона и даже голкипера Юстина Бейло, не имевшего игровой практики с марта. В основе ожидаемо нашлось место и арендованному у «Спартака» Гусу Тилю, ставшему лучшим бомбардиром команды в чемпионате Нидерландов. В то же время ещё один хавбек красно-белых Йоррит Хендрикс остался в запасе.

Правда, уже в дебюте встречи стало ясно, что далеко не все из вернувшихся в строй футболистов успели полностью восстановиться от травм. Мхитарян переоценил свои возможности и уже на 15-й минуте присел на газон, всем видом демонстрируя свою неспособность продолжать встречу. Вместо Генриха вышел Сержиу Оливейра, а раздосадованный Моуринью не только был вынужден в спешке перекраивать состав и вносить корректировки в тактическую схему, но и лишился одной замены.

Интересно, что именно после ухода Мхитаряна «Рома» начала выбираться из-под жёсткого прессинга «Фейеноорда» и действовать с позиции силы. До этого момента подопечные Слота не только практически не отдавали оппонентам мяч, но и не позволяли продохнуть, чуть ли не всей командой бросаясь в отбор на чужой половине. Но постепенно Лоренцо Пеллегрини стал получать немного больше свободы, а Николо Дзаньоло всё чаще находил свободные пространства в оборонительной линии противника. Именно он ворвался в штрафную на 21-й минуте, но нанести удар не смог.

Перед матчем Слот называл переходы в атаку посредством дальних забросов главным оружием «Ромы» и утверждал, что для его подопечных это не станет сюрпризом. Но именно этот приём раз за разом становился проблемой для обороны голландцев, а первый по-настоящему тревожный звоночек прозвучал уже в середине тайма. Номинальные гости большим числом пошли вперёд и чуть было не пропустили контрвыпад, но Траунер успел остановить прорыв Тэмми Абрахама. Пусть и ценой жёлтой карточки. Тем не менее, гол в ворота «Фейеноорда» назревал и уже совсем скоро материализовался.

Затяжное наступление «волков» завершилось точной длинной передачей Джанлуки Манчини в штрафную, а в качестве адресата вновь выступил Дзаньоло. Первым касанием Николо обработал пас, а вторым перекинул мяч через вышедшего ему навстречу Бейло.

Возникло явное ощущение дежавю, ведь в предыдущих четырёх финалах еврокубков, где играли подопечные Моуринью, они неизменно выходили вперёд, причём забивали именно в первом тайме. И лишь в одном случае его команда не смогла победить с «сухим» счётом. В 2003 году «Селтик» до последнего сражался с «Порту» и дважды восстанавливал паритет, но всё же пропустил третий раз в овертайме. Однако поначалу было сложно представить, что у «Фейеноорда» получится последовать примеру шотландцев. До перерыва они отметились лишь одним относительно опасным ударом, да и он стал таким во многом благодаря Рую Патрисиу. Португальский голкипер не смог зафиксировать мяч после дальнего «выстрела» Оркуна Кёкчю и заставил понервничать партнёров и болельщиков.

Но если в первом тайме «Фейеноорд» временами смотрелся безнадёжно, то в начале второго чуть было не смёл «Рому» с поля. Роттердамцы взвинтили темп и прописались рядом со штрафной соперника, за пять минут создав три явных момента. После розыгрыша углового мяч в свои ворота чуть было не срезал Манчини, на добивании мог преуспеть Тиль, а затем пушечным ударом издали отметился Маласиа. Но в этих эпизодах либо Патрисиу демонстрировал феноменальную реакцию, либо за римлян играли штанги.

Казалось, что «Фейеноорд» вот-вот дожмёт «Рому» и сравняет счёт, но постепенно острота у ворот Патрисиу начала сходить на нет. И хотя команда Слота не переставала давить, конкретики им явно не хватало. Неважно смотрелись и лучшие бомбардиры голландцев в Лиге конференций. Луис Синистерра был практически выключен из игры, а забросы на Сирила Дессерса не доходили до адресата. «Растворился» и Тиль, уступивший место Йенсу Торнстре уже на 59-й минуте.

В какой-то момент главной надеждой номинальных гостей в атаке стал Нельсон, но воспитаннику «Арсенала» не хватило расторопности. Несколько раз он оказывался на ударной позиции и пытался застичь Патрисиу врасплох, но защитники римлян успевали заблокировать его попытки попасть в створ.

Впоследствии Слот провёл ещё четыре замены, но ни один из появившихся на поле футболистов не помог перевернуть ход матча. Моуринью, напротив, угадал практически со всеми перестановками. Леонардо Спинаццола и Матиас Винья добавили движения на флангах и помогли отвести игру от своих ворот, Жордан Верету укрепил среднюю линию, а Эльдор Шомуродов по традиции активно прессинговал и выполнял много черновой работы. В концовке именно «Рома» была ближе к голу, но Пеллегрини не смог воспользоваться отличным шансом и второй раз огорчить Бейло.

Так или иначе, «Рома» удержала победный счёт и стала первым в истории победителем Лиги конференций, благодаря чему наконец пополнила свой музей трофеем престижного международного соревнования. До настоящего момента «волки» могли похвастаться лишь успехами в Кубке ярмарок и Англо-итальянском турнире. И по-своему удивительно, что принёс ей трофей футболист, которого многие поспешили списать со счетов. С начала 2020 года Дзаньоло получил 12 различных повреждений и пропустил суммарно 519 дней, но сумел справиться с трудностями.

Моуринью же подтвердил своё прозвище — Особенный — и стал первым тренером в XXI веке, которому удалось выиграть три еврокубка. До него данная планка покорялась лишь Джованни Трапаттони и Удо Латтеку. Однако Жозе достиг вершины с четырьмя разными командами, чего ранее не делал никто.