Дзюба — об уходе Оздоева: «Зенит» теряет костяк и хребет команды в твоём лице

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Экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал решение полузащитника Магомеда Оздоева уйти из санкт-петербургского клуба.
Дзюба — об уходе Оздоева: «Зенит» теряет костяк и хребет команды в твоём лице
  • РИА Новости

«Удачи тебе, мой друг! Ты боец по жизни! И я никогда не забуду, как ты повёл за собой команду с «Краснодаром» дома. Когда я не забил пенальти, а ты поддержал и сделал две голевые. Тот матч был твоим полностью! Надеюсь, ещё поиграем вместе. «Зенит» теряет костяк и хребет команды в твоём лице!» — написал Дзюба в соцсетях. 

Напомним, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 сине-бело-голубые одержали победу над краснодарским клубом со счётом 3:1.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев прокомментировал уход полузащитника Оздоева.

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