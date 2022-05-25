Гендиректор «Зенита» — об уходе Оздоева: Магомед мог остаться в команде

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение полузащитника Магомеда Оздоева уйти из санкт-петербургского клуба.
Гендиректор «Зенита» — об уходе Оздоева: Магомед мог остаться в команде
  • РИА Новости

«Любящий футбол в себе, а не себя в нём, Магомед мог остаться в «Зените», но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере», — цитирует Медведева пресс-служба «Зенита».

По его словам, Оздоев — настоящее воплощение трудолюбия, честности и профессионального подхода к футболу. Медведев подчеркнул, что полузащитник в условиях жесточайшей конкуренции с российскими и иностранными футболистами заслужил своё место в стартовом составе, в котором выходил на протяжении трёх лет.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

До «Зенита» полузащитник играл за грозненский «Терек», казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

Ранее Оздоев попрощался с питерским клубом и поблагодарил всю команду.

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