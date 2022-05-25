Оздоев поблагодарил «Зенит» за 4,5 года совместной работы

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с питерским клубом и поблагодарил всю команду.

«Спасибо за всё, Питер. Хотел поблагодарить всех партнёров, которые находились бок о бок со мной все эти четыре с половиной года, руководство футбольного клуба «Зенит», тренерский, медицинский и административный штаб и работников клуба», — написал Оздоев в своих соцсетях.

Он также поблагодарил всех фанатов и призвал их продолжить любить питерский клуб. Вместе с тем он выразил признательность всем работникам базы, без которых команда не добилась бы такого результата.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Он стал с клубом четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах он забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Оздоев принял решение не продлевать контракт с «Зенитом».