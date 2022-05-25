«Зенит» объявил об уходе полузащитника Оздоева

Полузащитник Магомед Оздоев принял решение не продлевать контракт с петербургским «Зенитом».

«Оздоев покидает «Зенит». Сине-бело-голубые благодарят полузащитника за четыре с половиной года в Петербурге», — сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Он стал с клубом четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах он забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Оздоев до «Зенита» играл за грозненский «Терек», казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что экс-форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба должен продолжить карьеру в российском клубе.